"Дикі люди!" Під Дніпром жорстоко вбили і викинули десятки кажанів. Фото

У Кам'янському Дніпропетровської області в четвер, 20 лютого, виявили "цвинтар" кажанів.

Невідомі вбили і викинули посеред вулиці кілька десятків тварин. Фото інциденту опублікував Олексій Овчаренко в Facebook (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

За словами чоловіка, вони були оброблені якимось розчином.

"4-й мікрорайон. 20 лютого. Кажани були оброблені чимось і тільки одна ще подавала ознаки життя. Навіщо ось це? В голові не вкладається", – написав він.

Користувачі залишили безліч гнівних коментарів під публікацією. "Дикі люди", "звірі", "так не можна", "бідні тварини", "ці ссавці занесені в Червону книгу", – пишуть під фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, поліція Кам'янського Дніпропетровської області розшукує раніше неодноразово судимого небезпечного злочинця.

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