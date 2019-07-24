Держава заплатить за проектну документацію для аеропорту в Дніпрі 56 млн гривень

Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів" оголосило тендер на розробку проектної документації для будівництва на території аеропорту в Дніпрі.

Згідно з інформацією на порталі Prozorro, очікувана вартість робіт - 56 242 942, 77 гривень.

Пресслужба міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"

Кінцевий термін подачі документів для участі в аукціоні - 12:00 5 серпня. Сам аукціон відбудеться 6 серпня.

Відповідно до тендерної документації, проект повинен передбачити нове будівництво аеродромного комплексу і можливість в перспективі подовжити льотну смугу.

Також виконавець повинен розглянути можливість розміщення на території аеропорту нової злітно-посадкової смуги.

Джерелом фінансування є державний бюджет.

Роботи з проектування повинні бути виконані до 20 грудня поточного року.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що САП викрили в незаконному "зливі" справи про Одеський аеропорт в поліцію.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!