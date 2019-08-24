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День Незалежності в Дніпрі: де пройдуть святкування

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Через велику кількість заходів в місті перекриють вулиці, з їх повним списком ви можете ознайомитися тут.

Про найяскравіші святкових подіях, що очікуються на вулицях Дніпра - OBOZREVATEL розповість нижче. Про повний перелік заходів, приурочених до Дня Незалежності в Дніпрі - ви можете дізнатися тут.

Дніпро яскраво відзначить День Незалежності України

Дніпро яскраво відзначить День Незалежності України

serenko

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Спокій і гарний святковий настрій дніпрян охоронятимуть понад 1000 поліцейський і 250 бійців Нацгвардії. крім того, на великих заходах будуть присутні вибухотехніки.

З 8:00 ранку на Фестивальному причалі проходить забіг у вишиванках. У вас все ще є можливість приєднатися до заходу до 13:30.

О 10:00 стартували одразу два святкових івенти - патріотичний флешмоб навпроти Дніпропетровського національного музею імені Д. Яворницького і великий гастрономічний фестиваль Family picnic на Фестивальному причалі, який ви встигнете відвідати до пізнього вечора (до 22:00).

Об 11:00 стартує урочистий мітинг на Монастирському острові біля пам'ятника Шевченку. В цей же час ви можете покласти квіти до пам'ятника Т.Г. Шевченко в сквері на вулиці Передовій.

О 13:00 розпочнеться фестиваль фарб холлі в Новокодакском парку. Завершить захід яскравий флешмоб "Прапор України з повітряних кульок".

О 15:00 на Фестивальному причалі пройде святковий концерт "Пісні, Народжені в АТО".

З 16:00 в парку ім. Глоби відбудеться святковий концерт в літньому театрі.

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Заходи, присвячені святкуванню Дня Незалежності України, триватимуть до пізнього вечора.

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