Де в Дніпрі знайти "польську" зарплату

Чи можна в Дніпрі заробити стільки ж, скільки в найпопулярнішій для трудової міграції країні? Це питання хвилює багатьох городян.

Як виявилося – пропозиції є! А ось попит на них залишає бажати кращого.

OBOZREVATEL вирішив дізнатися, чи пропонує дніпровський ринок праці зарплатні, заради яких українці їдуть за кордон на найпростіші посади.

В Україні спостерігають дефіцит робітничих кадрів Фото: pixabay

Згідно з розпорядженням польського уряду, з початку 2019 року валова мінімальна зарплата для всіх працівників в країні становить 2250 злотих (16 550 грн). Це означає, що працівник на самій низькокваліфікованій посаді отримує "на руки" близько 1634 злотих або ж 12 020 грн. Приблизно таку суму отримує трудовий мігрант. До того ж не варто забувати, що більшість мігрантів працюють не за фахом в дипломі і отримують "мінімалку".

Мінімальна зарплата в Польщі https://www.facebook.com/mrpipsRP/

Давайте подивимося, де в Дніпрі можна заробити такі ж гроші.

За даними Міністерства фінансів України, середня зарплата в країні в червні 2019 склала 10 783 грн. У Дніпропетровській області – 10 882 гривень.

Середня зарплата в Україні https://minfin.com.ua/

На ринку праці маса пропозицій з зарплатами, аналогічними Польщі. Крім того, не виникає потреби їхати від своєї сім'ї і звичного місця проживання в не самі зручні умови на тривалий термін. Також можна безперешкодно працювати за фахом. Ось кілька прикладів з актуальними пропозиціями:

Пропозицій достатньо work.ua

Кожен може знайти роботу до душі work.ua

За статисткою, кожен 5 українець їде на заробітки work.ua

Дніпро - місто можливостей work.ua

До працівників - стандартні вимоги work.ua

Альтернатива Польщі work.ua

Можливість є завжди work.ua

Робота за кордоном теж має свої нюанси work.ua

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Середня зарплата, запропонована роботодавцями Дніпра на одному з найпопулярніших ресурсів з пошуку роботи - за сумою аналогічна даними Мінфіну:

Згідно з існуючими пропозиціями work.ua

Нагадаємо, що заступник мера Дніпра повідомляв про брак трудових кадрів при окладі в 15 000 гривень:

"Люди часто запитують - чому в Дніпрі не ходять автобуси великої місткості? Тому що у нас гостра нестача водіїв! Люди не хочуть працювати навіть за 15 тисяч гривень! У одного перевізника коштує 50 автобусів. Але вони не виїжджають тільки тому, що за них нікого посадити. Люди масово їдуть на заробітки до Польщі. З комунального підприємства, яке займається утриманням доріг, звільнилося близько 60 відсотків працівників, правда 40 відсотків з них вже повернулися. Адже люди, які прожили в Польщі, добре розуміють, що крім житла їм ще потрібно проплатити за їжу, страховку, плюс місяцями не бачитися з рідними. Тому повертайтеся з Польщі, приходьте особисто до мене на співбесіду, ми все організуємо, влаштуємо і будемо здувати з вас пил ".

Михайло Лисенко додав, що всі бажаючі можуть пройти безкоштовні курси водіїв трамваїв і тролейбусів. Крім того, працівникам, які бажають - надають безкоштовний гуртожиток.

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