Де в Дніпрі знайти "польську" зарплату

Чи можна в Дніпрі заробити стільки ж, скільки в найпопулярнішій для трудової міграції країні? Це питання хвилює багатьох городян.
Як виявилося – пропозиції є! А ось попит на них залишає бажати кращого.
OBOZREVATEL вирішив дізнатися, чи пропонує дніпровський ринок праці зарплатні, заради яких українці їдуть за кордон на найпростіші посади.
В Україні спостерігають дефіцит робітничих кадрів
Фото: pixabay
Згідно з розпорядженням польського уряду, з початку 2019 року валова мінімальна зарплата для всіх працівників в країні становить 2250 злотих (16 550 грн). Це означає, що працівник на самій низькокваліфікованій посаді отримує "на руки" близько 1634 злотих або ж 12 020 грн. Приблизно таку суму отримує трудовий мігрант. До того ж не варто забувати, що більшість мігрантів працюють не за фахом в дипломі і отримують "мінімалку".
Мінімальна зарплата в Польщі
https://www.facebook.com/mrpipsRP/
Давайте подивимося, де в Дніпрі можна заробити такі ж гроші.
За даними Міністерства фінансів України, середня зарплата в країні в червні 2019 склала 10 783 грн. У Дніпропетровській області – 10 882 гривень.
Середня зарплата в Україні
https://minfin.com.ua/
На ринку праці маса пропозицій з зарплатами, аналогічними Польщі. Крім того, не виникає потреби їхати від своєї сім'ї і звичного місця проживання в не самі зручні умови на тривалий термін. Також можна безперешкодно працювати за фахом. Ось кілька прикладів з актуальними пропозиціями:
Пропозицій достатньо
work.ua
Кожен може знайти роботу до душі
work.ua
За статисткою, кожен 5 українець їде на заробітки
work.ua
Дніпро - місто можливостей
work.ua
До працівників - стандартні вимоги
work.ua
Альтернатива Польщі
work.ua
Можливість є завжди
work.ua
Робота за кордоном теж має свої нюанси
work.ua
Середня зарплата, запропонована роботодавцями Дніпра на одному з найпопулярніших ресурсів з пошуку роботи - за сумою аналогічна даними Мінфіну:
Згідно з існуючими пропозиціями
work.ua
Нагадаємо, що заступник мера Дніпра повідомляв про брак трудових кадрів при окладі в 15 000 гривень:
"Люди часто запитують - чому в Дніпрі не ходять автобуси великої місткості? Тому що у нас гостра нестача водіїв! Люди не хочуть працювати навіть за 15 тисяч гривень! У одного перевізника коштує 50 автобусів. Але вони не виїжджають тільки тому, що за них нікого посадити. Люди масово їдуть на заробітки до Польщі. З комунального підприємства, яке займається утриманням доріг, звільнилося близько 60 відсотків працівників, правда 40 відсотків з них вже повернулися. Адже люди, які прожили в Польщі, добре розуміють, що крім житла їм ще потрібно проплатити за їжу, страховку, плюс місяцями не бачитися з рідними. Тому повертайтеся з Польщі, приходьте особисто до мене на співбесіду, ми все організуємо, влаштуємо і будемо здувати з вас пил ".
Михайло Лисенко додав, що всі бажаючі можуть пройти безкоштовні курси водіїв трамваїв і тролейбусів. Крім того, працівникам, які бажають - надають безкоштовний гуртожиток.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!