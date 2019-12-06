"Даремно лаємо молодь": хлопець із Дніпропетровщини вразив мережу добрим вчинком

У Кам'янському Дніпропетровської області небайдужий юнак допоміг хворій бабусі дістатися додому.

Про щедрість і чуйність представника молодого покоління розповіли в Facebook-групі "Просто Дніпродзержинськ". Всього за кілька днів публікація набрала тисячі вподобаньі сотні вдячних коментарів.

Хлопець із Дніпропетровщини вразив мережу добрим вчинком Facebook-група "Просто Дніпродзержинськ"

"Все-таки даремно ми лаємо молодь. Сьогодні була приємно здивована вчинком молодика. В лікарню швидкої допомоги привезли бабусю з переламом руки, наклали гіпс. Але сказали, що додому швидка її не відвезе, потрібно викликати таксі. Хлопець, який сидів поруч, дістав гаманець і простягнув бабусі гроші на таксі", – розповіла кам'янчанка.

Як виявилося, 88-річній Олександрі Михайлівні більше нікому було допомогти – її син також перебував на лікуванні в лікарні. Богдан же виявився єдиним, хто не роздумуючи відгукнувся.

"Спасибі йому за людяність і благородний вчинок. Поки є такі небайдужі молоді люди, є надія, що все у нас буде добре", – підсумувала авторка публікації.

Вдячні учасники спільноти не приховували своє захоплення.

Скриншот Хлопець з Дніпропетровщини вразив мережу добрим вчинком

Скриншот Хлопець з Дніпропетровщини вразив мережу добрим вчинком

Скриншот Хлопець з Дніпропетровщини вразив мережу добрим вчинком

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мережу зворушило повідомлення, надіслане волонтерам із окупованого Донецька, в якому висловлюється підтримка українським воїнам. Пост із повідомленням вже набрав понад 10 тисяч вподобань.

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