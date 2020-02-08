Головна Новини
9 лютого • оновлено в 03:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Дали зеленку: в Дніпрі таксисти жорстко познущалися над пасажиром

17.1т
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 7 лютого, в Дніпрі таксисти познущалися над пасажиром, який не заплатив за проїзд.

Чоловік скористався послугами таксі, але не заплатив. Про це повідомили Telegram-каналі Х**вий Дніпро.

Його привезли з Магдалинівка в Дніпро, але грошей при собі у чоловіка не було. Тоді водій таксі покликав колег, дали йому банку зеленки і змусили вмиватися.

Новини
Протягнув кілька метрів: в Дніпрі трамвай протаранив автомобіль ВАЗ. Фото

Таксисти познущалися над чоловіком

Таксисти познущалися над чоловіком

Telegram / Х ** вий Дніпро

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі таксисти жорстоко обійшлися з пасажиром, у якого не було грошей заплатити за проїзд. Чоловіка змусили роздягнутися догола, не дивлячись на те, що на вулиці холодно.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
32
9
Смішно
43
Цікаво
18
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kom AV
Kom AV
А в чём водителей то упрекают? Клиент сам, добровольно раскрасил себя в патриотичные цвета государственного флага Украины, ну чуток в цвет не попал, бывает. Судя по предоставленной иллюстрации, так ещё и стилизированно герб умудрился изобразить. БодиАРТ однако.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Рожа стала - как у любого кaцaпид@ра!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Хо.хол под Кацaпычем - деградировавшее существо под воздействием самогона или нар.коты.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Непатриотичный цвет какой-то.... На постмайданной Украине зеленка длжна быть жето-синего цвета.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3

Новини

Топпублікації

Топблоги