Дали зеленку: в Дніпрі таксисти жорстко познущалися над пасажиром

У п'ятницю, 7 лютого, в Дніпрі таксисти познущалися над пасажиром, який не заплатив за проїзд.

Чоловік скористався послугами таксі, але не заплатив. Про це повідомили Telegram-каналі Х**вий Дніпро.

Його привезли з Магдалинівка в Дніпро, але грошей при собі у чоловіка не було. Тоді водій таксі покликав колег, дали йому банку зеленки і змусили вмиватися.

Таксисти познущалися над чоловіком Telegram / Х ** вий Дніпро

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі таксисти жорстоко обійшлися з пасажиром, у якого не було грошей заплатити за проїзд. Чоловіка змусили роздягнутися догола, не дивлячись на те, що на вулиці холодно.

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