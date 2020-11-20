У лікарні в Дніпрі на ШВЛ виживає кожен 6-й пацієнт, є "важкі" вагітні з COVID-19

У лікарні імені Мечникова в Дніпрі виживає кожен шостий пацієнт із COVID-19, якому знадобився апарат ШВЛ.

Про це на сторінці у Facebook 20 листопада повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко. "Всі, хто виходять із реанімації, починають життя заново", – зазначив він.

У лікарні станом на п'ятницю з коронавірусом перебували 100 осіб, серед яких 11 вагітних.

"Наші COVID-центри нагадують конвеєр, де постійно йде зміна тих, хто видужав, на хворих людей", – написав Риженко.

Головлікар зазначив, що відновлення працездатності у пацієнтів, які перенесли коронавірус, спостерігається через 3-4 місяці.

"У хворих розвивається страх, тривога, величезне почуття втоми, панічні атаки", – написав Риженко. За його спостереженнями, важкий перебіг COVID-19 спостерігається у 20% випадків.

"Літні важкі пацієнти гинуть частіше, в середньому 50 на 50 від кількості важко хворих", – додав головний лікар.

Він також розповів про деяких пацієнтів, які потрапили до них із коронавірусом.

27-річна Альбіна з Павлограда, вагітна первістком, надійшла в COVID-центр 11 листопада на 34-му тижні.

"При огляді масивна кровотеча. Хвора в терміновому порядку подана в операційну. Мамі провели переливання більше 3 літрів компонентів крові.

Народився хлопчик, вагою 2600 г. На момент народження стан дитини вкрай важкий. 2 бали за шкалою Апгар. Надавалися реанімаційні заходи", – розповів медик.

Лікарі шість діб боролися за життя матері та дитини в реанімації. У результаті 20 листопада їх перевели на другий етап виходжування в дитячу лікарню.

Ще одна вагітна з переймами на 37-му тижні та підтвердженим коронавірусом надійшла до лікарні о 6-й ранку.

"Її чоловік знаходиться в COVID-реанімації Мечникова, де вже три доби за його життя борються наші лікарі", – повідомив Риженко.

Інший пацієнт – 57-річний Володимир – проходив лікування два тижні, пройшов через реанімацію з фібриляцією передсердь. У реанімації серцевий ритм відновили. Пацієнта вирішили перевести у відділення кардіології.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв про переповнене відділення інтенсивної терапії в Київській міській клінічній лікарні № 9, де приймають хворих із важким перебігом коронавірусної хвороби. Репортаж із реанімації дивіться за посиланням.