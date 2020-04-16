Станом на 16 квітня в Дніпрі офіційно підтверджено 24 випадки коронавірусної інфекції, п'ять осіб одужали.

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Ще 18 пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результатів обстеження. Про це повідомила під час брифінгу 16 квітня директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.

COVID-19 в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Всього з початку поширення захворювання було отримано 97 негативних відповідей від системи ПЛР.

За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 111 осіб.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі побільшало заражених коронавірусом.

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