COVID-19 в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Карина Бондаренко Життя міста 15:05, 15.04.2020

Станом на 15 квітня в Дніпрі офіційно підтверджено 21 випадок коронавірусної інфекції, п'ять осіб вже одужали.

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Ще 17 пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.

COVID-19 в Дніпрі

Всього з початку поширення захворювання було отримано 96 негативних відповідей від системи ПЛР.

За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ та грипу звернулись 171 особа.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі помер перший пацієнт з коронавірусом.

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