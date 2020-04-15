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15 квітня • оновлено в 15:55
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Карина Бондаренко
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COVID-19 в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

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Станом на 15 квітня в Дніпрі офіційно підтверджено 21 випадок коронавірусної інфекції, п'ять осіб вже одужали.

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Ще 17 пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.

COVID-19 в Дніпрі

COVID-19 в Дніпрі

Всього з початку поширення захворювання було отримано 96 негативних відповідей від системи ПЛР.

За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ та грипу звернулись 171 особа.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі помер перший пацієнт з коронавірусом.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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    Вилікувалися: 143. Померли: 108.

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