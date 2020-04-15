COVID-19 в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на 15 квітня в Дніпрі офіційно підтверджено 21 випадок коронавірусної інфекції, п'ять осіб вже одужали.
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Ще 17 пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.
COVID-19 в Дніпрі
Всього з початку поширення захворювання було отримано 96 негативних відповідей від системи ПЛР.
За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ та грипу звернулись 171 особа.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі помер перший пацієнт з коронавірусом.
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