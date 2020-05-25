"Укравтодору" довелося сплатити збиток іноземцям через яму на дорозі під Дніпром

Верховний суд України зобов'язав Службу автомобільних доріг Дніпропетровської області повністю відшкодувати збиток водієві іноземної компанії, який потрапив в ДТП і суттєво пошкодив автомобіль

Кілька місяців тому на трасі "Дніпро – Царичанка - Решетилівка" трапилася ДТП. Водій автомобіля "BMW", проїжджаючи село Китайгород Царичанського району, в'їхав в яму, повідомляє сайт "Верховенство права".

Інцидент трапився близько другої години ночі. Попереджувальних знаків на дорозі не було.

автодорожній знак pdd.ua

Переднє ліве колесо "BMW" розірвалося і спустило, диск деформувався, передній бампер тріснув. Самостойятельно покинути місце події автомобіль не міг, водієві довелося викликати евакуатор.

Польська компанія, якій належала "BMW" звернулася з позовною заявою до Господарського суду Дніпропетровської області. Де вимагала стягнути з Служби автомобільних доріг матеріальні збитки в розмірі 195 тисяч гривень, а також витрат на експертизу – 5000 Грн оплату послуг евакуатора – 2200 грн і судових витрат.

Верховний суд України залишив без змін рішення Господарського і апеляційного судів Дніпропетровської області. І зобов'язав Службу автомобільних доріг повністю відшкодувати збиток, заподіяний ДТП.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на автодорозі Київ – Чоп, поблизу села Тухолька Сколівського району Львівської області сталася смертельна ДТП за участю вантажівки і мікроавтобуса.