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13 травня • оновлено в 16:42
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Карина Бондаренко
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Чотири райони Дніпра залишаться світла: адреси

1.2т
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У середу, 13 травня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

Одесская жизнь

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Соборний район

  • вул. Гусенка, 2 - 38;

  • вул. Жуковського, 43 - 45;

  • пер. 3-й Гогольскій, 2, 5, 7;

  • вул. Моссаковського, 40 - 26;

  • вул. Гоголя, 44 - 70, 45 - 51;

  • вул. Набережна Перемоги, 50, 50б, 42б, 42в, 42г, 44, 50, 44а, 46, 50а, 42.

Шевченківський район

  • ж/м Тополя-2, 7, 7а, 43;

  • вул. Тополина, 26, 41, 43.

Центральний район

  • вул. Антоновича, 65.

Амур-Нижньодніпровський район

  • вул. Березинська, 31, 39 а \ б - 39 в \ г.

  • пер. Вільний, 3а, 3б, 3в, 5-7, ДК № 168;

  • вул. Генерала Захарченко, 8, ДК №149.

Як писав OBOZREVATEL раніше, за станом на 12 травня в Дніпрі офіційно зафіксовано 258 випадків зараження коронавірусом.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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