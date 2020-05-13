Чотири райони Дніпра залишаться світла: адреси

У середу, 13 травня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Одесская жизнь

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Соборний район

вул. Гусенка, 2 - 38;

вул. Жуковського, 43 - 45;

пер. 3-й Гогольскій, 2, 5, 7;

вул. Моссаковського, 40 - 26;

вул. Гоголя, 44 - 70, 45 - 51;

вул. Набережна Перемоги, 50, 50б, 42б, 42в, 42г, 44, 50, 44а, 46, 50а, 42.

Шевченківський район

ж/м Тополя-2, 7, 7а, 43;

вул. Тополина, 26, 41, 43.

Центральний район

вул. Антоновича, 65.

Амур-Нижньодніпровський район

вул. Березинська, 31, 39 а \ б - 39 в \ г.

пер. Вільний, 3а, 3б, 3в, 5-7, ДК № 168;

вул. Генерала Захарченко, 8, ДК №149.

Як писав OBOZREVATEL раніше, за станом на 12 травня в Дніпрі офіційно зафіксовано 258 випадків зараження коронавірусом.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!