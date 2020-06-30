Чотири райони Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться
У вівторок, 30 червня, кілька вулиць Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
вул. Сташкова, 25-7,28-84;
вул. Тихвинська, 76-104,75-107;
вул. Горяна, 63-69,18-20.
Шевченківський район:
вул. Володимирська, 2-28; 1-17;
вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;
вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;
вул. Січових Стрільців, 91;
вул. Карабіновська, 17-25;
вул. Виборна, 1.
Новокодацький район:
пров. Лютневий, 1-3, 4-30;
вул. Лютнева, 46-78, 51-75;
вул. Дунайська, 1-43, 2-48;
вул. Озерного, 4-8, 8а, 37-55;
вул. 9-го Травня, 1-57, 2-50;
вул. Мисливська, 19а-45, 18-42.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Генічеська, 3-9, 2-12;
вул. Яна Гуса, 97;
вул. Дарьяльська, 1;
вул. Долинська, 3-21, 2-14;
вул. Колоскова, 3-11, 15-33, 6-36;
вул. Опанаса Ковпака, 3-15, 21;
пров. Ковальський, 1-21;
вул. Муравйова, 13-27, 16-44, 31-33, 46-50; 2/3;
вул. Осетинська, 1, 7-69, 12-86;
пров. Пожежний, 1-3, 2-6;
вул. Ротна, 11-31;
вул. Сормовська, 1-3;
вул. Тобольська, 21-39, 20-30;
вул. Потебні, 17-31, 16-30.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на 29 і 30 червня оголосила попередження про небезпечне метеорологічне явище. На сході Дніпропетровської області місцями збережеться надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.