Чотири райони Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться

Софія Ковнір Життя міста 08:00, 30.06.2020

У вівторок, 30 червня, кілька вулиць Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

  • вул. Сташкова, 25-7,28-84;

  • вул. Тихвинська, 76-104,75-107;

  • вул. Горяна, 63-69,18-20.

Шевченківський район:

  • вул. Володимирська, 2-28; 1-17;

  • вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

  • вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;

  • вул. Січових Стрільців, 91;

  • вул. Карабіновська, 17-25;

  • вул. Виборна, 1.

Новокодацький район:

  • пров. Лютневий, 1-3, 4-30;

  • вул. Лютнева, 46-78, 51-75;

  • вул. Дунайська, 1-43, 2-48;

  • вул. Озерного, 4-8, 8а, 37-55;

  • вул. 9-го Травня, 1-57, 2-50;

  • вул. Мисливська, 19а-45, 18-42.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Генічеська, 3-9, 2-12;

  • вул. Яна Гуса, 97;

  • вул. Дарьяльська, 1;

  • вул. Долинська, 3-21, 2-14;

  • вул. Колоскова, 3-11, 15-33, 6-36;

  • вул. Опанаса Ковпака, 3-15, 21;

  • пров. Ковальський, 1-21;

  • вул. Муравйова, 13-27, 16-44, 31-33, 46-50; 2/3;

  • вул. Осетинська, 1, 7-69, 12-86;

  • пров. Пожежний, 1-3, 2-6;

  • вул. Ротна, 11-31;

  • вул. Сормовська, 1-3;

  • вул. Тобольська, 21-39, 20-30;

  • вул. Потебні, 17-31, 16-30.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на 29 і 30 червня оголосила попередження про небезпечне метеорологічне явище. На сході Дніпропетровської області місцями збережеться надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.

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