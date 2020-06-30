Чотири райони Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться

У вівторок, 30 червня, кілька вулиць Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

вул. Сташкова, 25-7,28-84;

вул. Тихвинська, 76-104,75-107;

вул. Горяна, 63-69,18-20.

Шевченківський район:

вул. Володимирська, 2-28; 1-17;

вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;

вул. Січових Стрільців, 91;

вул. Карабіновська, 17-25;

вул. Виборна, 1.

Новокодацький район:

пров. Лютневий, 1-3, 4-30;

вул. Лютнева, 46-78, 51-75;

вул. Дунайська, 1-43, 2-48;

вул. Озерного, 4-8, 8а, 37-55;

вул. 9-го Травня, 1-57, 2-50;

вул. Мисливська, 19а-45, 18-42.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Генічеська, 3-9, 2-12;

вул. Яна Гуса, 97;

вул. Дарьяльська, 1;

вул. Долинська, 3-21, 2-14;

вул. Колоскова, 3-11, 15-33, 6-36;

вул. Опанаса Ковпака, 3-15, 21;

пров. Ковальський, 1-21;

вул. Муравйова, 13-27, 16-44, 31-33, 46-50; 2/3;

вул. Осетинська, 1, 7-69, 12-86;

пров. Пожежний, 1-3, 2-6;

вул. Ротна, 11-31;

вул. Сормовська, 1-3;

вул. Тобольська, 21-39, 20-30;

вул. Потебні, 17-31, 16-30.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на 29 і 30 червня оголосила попередження про небезпечне метеорологічне явище. На сході Дніпропетровської області місцями збережеться надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.