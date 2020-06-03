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3 червня • оновлено в 09:56
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Аліна Рашевська
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Чотири райони Дніпра залишаться без світла: кого стосується

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У середу, 3 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

Форпост Севастополь

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

  • вулиця Павла Нірінберга, 10;

  • вулиця Ламана, 4, 4а, 17, 19.

Шевченківський район:

  • вулиця Січових Стрільців, 1 - 3;

  • проспект Дмитра Яворницького, 53, 53а, 55;

  • вулиця Шевченка, 36.

Новокодацький район:

  • вулиця Караваєва, 19 - 25, 31;

  • вулиця Повітрофлотська, 6;

  • вулиця Василя Сидоренка 7;

  • вулиця Віктора Мерзленка, 4 - 14;

  • вулиця Юрія Кондратюка, 171;

  • ТОВ "Регіон".

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Каруни, 95;

  • вулиця Луговська, 1 - 101, 4 - 110, 110а;

  • провулок Луговський, 51 - 63;

  • провулок 2-й Ростовський, 6/2;

  • провулок Серафимовича, 1 - 71, 2 - 48.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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