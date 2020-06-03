Чотири райони Дніпра залишаться без світла: кого стосується

У середу, 3 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
Форпост Севастополь
Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
вулиця Павла Нірінберга, 10;
вулиця Ламана, 4, 4а, 17, 19.
Шевченківський район:
вулиця Січових Стрільців, 1 - 3;
проспект Дмитра Яворницького, 53, 53а, 55;
вулиця Шевченка, 36.
Новокодацький район:
вулиця Караваєва, 19 - 25, 31;
вулиця Повітрофлотська, 6;
вулиця Василя Сидоренка 7;
вулиця Віктора Мерзленка, 4 - 14;
вулиця Юрія Кондратюка, 171;
ТОВ "Регіон".
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Каруни, 95;
вулиця Луговська, 1 - 101, 4 - 110, 110а;
провулок Луговський, 51 - 63;
провулок 2-й Ростовський, 6/2;
провулок Серафимовича, 1 - 71, 2 - 48.
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