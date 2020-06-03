Чотири райони Дніпра залишаться без світла: кого стосується

У середу, 3 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі Форпост Севастополь

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

вулиця Павла Нірінберга, 10;

вулиця Ламана, 4, 4а, 17, 19.

Шевченківський район:

вулиця Січових Стрільців, 1 - 3;

проспект Дмитра Яворницького, 53, 53а, 55;

вулиця Шевченка, 36.

Новокодацький район:

вулиця Караваєва, 19 - 25, 31;

вулиця Повітрофлотська, 6;

вулиця Василя Сидоренка 7;

вулиця Віктора Мерзленка, 4 - 14;

вулиця Юрія Кондратюка, 171;

ТОВ "Регіон".

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Каруни, 95;

вулиця Луговська, 1 - 101, 4 - 110, 110а;

провулок Луговський, 51 - 63;

провулок 2-й Ростовський, 6/2;

провулок Серафимовича, 1 - 71, 2 - 48.

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