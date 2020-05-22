Чотири райони Дніпра залишаться без світла: кого стосується
У п'ятницю, 22 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
спуск Балашовський,
пров. Літній,
пров. Кіпарисний
Самарський район:
вул. Активістів,
вул. Богородицька,
вул. Олешківська,
вул. Таврійська,
вул. Генерала Грушевського.
Новокодацький район:
вул. Крутогірна 1-35, 2-60,
вул. Депутатська 9 / 2-15, 18-28,
вул. Соснова 2-18,
вул. Піщана 17-29, 28-48,
вул. Піщана 1-15, 2-26
вул. Золотоосіння, 36-76, 71-109,
вул. Сталеварівська б/н,
пров. Брянський 2-22, 3-17,
вул. Ю. Кондратюка, 110,
магазин "АЛЛАН",
АТБ-маркет,
площа Новокодацька 1,
вул. Трудова 1-А, магазин "Продукти",
вул. Панаса Мирного,
Управління праці та соцзахисту,
площа Новокодацька 3А,
вул. Коханівська 3,
вул. С.Бардадіма 2-10, 1-5,
вул. Г. Барвінок 2-6, 8-22,
Диспетчерська Д/К з-ду Петровськ. "Ромашка" №240,
вул. Баллінська 2-16, 1-11,
Амур Нижньодніпровський район:
пр. Мануйлівський.
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