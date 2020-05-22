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22 травня • оновлено в 08:06
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Аліна Рашевська
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Чотири райони Дніпра залишаться без світла: кого стосується

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У п'ятницю, 22 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

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Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

  • спуск Балашовський,

  • пров. Літній,

  • пров. Кіпарисний

Самарський район:

  • вул. Активістів,

  • вул. Богородицька,

  • вул. Олешківська,

  • вул. Таврійська,

  • вул. Генерала Грушевського.

Новокодацький район:

  • вул. Крутогірна 1-35, 2-60,

  • вул. Депутатська 9 / 2-15, 18-28,

  • вул. Соснова 2-18,

  • вул. Піщана 17-29, 28-48,

  • вул. Піщана 1-15, 2-26

  • вул. Золотоосіння, 36-76, 71-109,

  • вул. Сталеварівська б/н,

  • пров. Брянський 2-22, 3-17,

  • вул. Ю. Кондратюка, 110,

  • магазин "АЛЛАН",

  • АТБ-маркет,

  • площа Новокодацька 1,

  • вул. Трудова 1-А, магазин "Продукти",

  • вул. Панаса Мирного,

  • Управління праці та соцзахисту,

  • площа Новокодацька 3А,

  • вул. Коханівська 3,

  • вул. С.Бардадіма 2-10, 1-5,

  • вул. Г. Барвінок 2-6, 8-22,

  • Диспетчерська Д/К з-ду Петровськ. "Ромашка" №240,

  • вул. Баллінська 2-16, 1-11,

Амур Нижньодніпровський район:

  • пр. Мануйлівський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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