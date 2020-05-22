Чотири райони Дніпра залишаться без світла: кого стосується

У п'ятницю, 22 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі 048

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

спуск Балашовський,

пров. Літній,

пров. Кіпарисний

Самарський район:

вул. Активістів,

вул. Богородицька,

вул. Олешківська,

вул. Таврійська,

вул. Генерала Грушевського.

Новокодацький район:

вул. Крутогірна 1-35, 2-60,

вул. Депутатська 9 / 2-15, 18-28,

вул. Соснова 2-18,

вул. Піщана 17-29, 28-48,

вул. Піщана 1-15, 2-26

вул. Золотоосіння, 36-76, 71-109,

вул. Сталеварівська б/н,

пров. Брянський 2-22, 3-17,

вул. Ю. Кондратюка, 110,

магазин "АЛЛАН",

АТБ-маркет,

площа Новокодацька 1,

вул. Трудова 1-А, магазин "Продукти",

вул. Панаса Мирного,

Управління праці та соцзахисту,

площа Новокодацька 3А,

вул. Коханівська 3,

вул. С.Бардадіма 2-10, 1-5,

вул. Г. Барвінок 2-6, 8-22,

Диспетчерська Д/К з-ду Петровськ. "Ромашка" №240,

вул. Баллінська 2-16, 1-11,

Амур Нижньодніпровський район:

пр. Мануйлівський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.

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