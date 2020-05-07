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7 травня • оновлено в 18:42
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Аліна Рашевська
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Чотири райони Дніпра залишаться без світла: кого стосується

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У п'ятницю, 8 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

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Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

  • пр. Хмельницького, 19.

Індустріальний район:

  • вул. Калинова, 100, 102, 104.

Центральний район:

  • вул. Яворницького, 32, 34.

Новокодацький район:

  • вул. Велика Діївська, 60, 62;

  • вул. Моніторна, 5, 7;

  • пр. Свободи, 82 - 106, 99, 103, 136, 138, 147, 155, 162, 175;

  • пров. Нагорний, 30 - 42, 37.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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