Чотири райони Дніпра залишаться без світла: кого стосується

У п'ятницю, 8 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
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Світла не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
пр. Хмельницького, 19.
Індустріальний район:
вул. Калинова, 100, 102, 104.
Центральний район:
вул. Яворницького, 32, 34.
Новокодацький район:
вул. Велика Діївська, 60, 62;
вул. Моніторна, 5, 7;
пр. Свободи, 82 - 106, 99, 103, 136, 138, 147, 155, 162, 175;
пров. Нагорний, 30 - 42, 37.
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