Чотири райони Дніпра залишаться без світла: кого стосується

У п'ятницю, 8 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі UZHGOROD.in

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

пр. Хмельницького, 19.

Індустріальний район:

вул. Калинова, 100, 102, 104.

Центральний район:

вул. Яворницького, 32, 34.

Новокодацький район:

вул. Велика Діївська, 60, 62;

вул. Моніторна, 5, 7;

пр. Свободи, 82 - 106, 99, 103, 136, 138, 147, 155, 162, 175;

пров. Нагорний, 30 - 42, 37.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся