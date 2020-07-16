Чотири райони Дніпра залишаться без світла: адреси

Софія Ковнір Життя міста 08:00, 16.07.2020

У четвер, 16 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

  • Вулиця Діамантова, 1, 34, 58, 60;

  • Вулиця Київська, 1-21, 2-42;

  • Вулиця Сухановська, 1, 2, 4;

  • Вулиця Металургійна, 1-7, 2, 6, 8;

  • Вулиця Докучаєва, 1 17 4-18;

  • Вулиця Добролюбова, 1-21, 2-22;

  • Вулиця Білоріченська, 1-31, 2-16;

  • Вулиця Героїв Революції, 2-26, 3-23;

  • Вулиця Сокольського, 1-79, 2-72;

  • Вулиця Черкаська, 6а, 39/2, 5;

  • Вулиця Юдіна, 2б, 10-16;

  • Вулиця Кропивницького, 1-87, 2-92;

  • Вулиця Данила Апостола, 1-5, 12, 14;

  • Вулиця Анни Ахматової, 31-57, 38-64;

  • Вулиця Карпатська, 1-9, 2-18;

  • Провулок Володарського, 1-11, 2-24;

  • Вулиця Валдайська, 1-25, 2-34;

  • Вулиця Первомайская, 45;

  • Провулок Первомайский, 1-7, 27-31, 2-20;

  • Вулиця Юрія Кондратюка, 264-280, 273-317;

  • Вулиця Беломорская, 1-55, 4-50;

  • Вулиця Добровольная, 1-51, 4-36;

  • Вулиця Писемского, 2 84, 3-77;

  • Вулиця Лисенка, 12, 14;

  • Вулиця Рудна, 1-17, 2-26.

Індустріальний район:

  • Вулиця Байкальська, 3-5,6-22;

  • Вулиця Далекосхідна, 77-127,26-68;

  • Вулиця Радищева, 23-75; 36-80;

  • Вулиця Сакко, 19-63,18-62;

  • Вулиця Холодильна, 3-15 / 2.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • Вулиця Бойова, 2-18;

  • Вулиця Варварівська, 1,9,13-21;

  • Вулиця Новочеркаська, 3-63,2-64;

  • Вулиця Полєнова, 1-59,2-60;

  • Провулок Солончаковий, 1-15,1-19;

  • Вулиця Грінченка, 109-117.

Соборний район:

  • Бульвар Слави, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

  • Вулиця Недєліна, 5;

  • Вулиця Лабораторна, 68-20 (36);

  • Вулиця Марії Кюрі;

  • Вулиця Морська, 1-27 / 2,2-22.

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