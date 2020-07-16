Чотири райони Дніпра залишаться без світла: адреси

У четвер, 16 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

Вулиця Діамантова, 1, 34, 58, 60;

Вулиця Київська, 1-21, 2-42;

Вулиця Сухановська, 1, 2, 4;

Вулиця Металургійна, 1-7, 2, 6, 8;

Вулиця Докучаєва, 1 17 4-18;

Вулиця Добролюбова, 1-21, 2-22;

Вулиця Білоріченська, 1-31, 2-16;

Вулиця Героїв Революції, 2-26, 3-23;

Вулиця Сокольського, 1-79, 2-72;

Вулиця Черкаська, 6а, 39/2, 5;

Вулиця Юдіна, 2б, 10-16;

Вулиця Кропивницького, 1-87, 2-92;

Вулиця Данила Апостола, 1-5, 12, 14;

Вулиця Анни Ахматової, 31-57, 38-64;

Вулиця Карпатська, 1-9, 2-18;

Провулок Володарського, 1-11, 2-24;

Вулиця Валдайська, 1-25, 2-34;

Вулиця Первомайская, 45;

Провулок Первомайский, 1-7, 27-31, 2-20;

Вулиця Юрія Кондратюка, 264-280, 273-317;

Вулиця Беломорская, 1-55, 4-50;

Вулиця Добровольная, 1-51, 4-36;

Вулиця Писемского, 2 84, 3-77;

Вулиця Лисенка, 12, 14;

Вулиця Рудна, 1-17, 2-26.

Індустріальний район:

Вулиця Байкальська, 3-5,6-22;

Вулиця Далекосхідна, 77-127,26-68;

Вулиця Радищева, 23-75; 36-80;

Вулиця Сакко, 19-63,18-62;

Вулиця Холодильна, 3-15 / 2.

Амур-Нижньодніпровський район:

Вулиця Бойова, 2-18;

Вулиця Варварівська, 1,9,13-21;

Вулиця Новочеркаська, 3-63,2-64;

Вулиця Полєнова, 1-59,2-60;

Провулок Солончаковий, 1-15,1-19;

Вулиця Грінченка, 109-117.

Соборний район:

Бульвар Слави, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

Вулиця Недєліна, 5;

Вулиця Лабораторна, 68-20 (36);

Вулиця Марії Кюрі;

Вулиця Морська, 1-27 / 2,2-22.

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