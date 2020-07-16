Чотири райони Дніпра залишаться без світла: адреси
Відключення світла в Дніпрі. Портал Акцент
У четвер, 16 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
Вулиця Діамантова, 1, 34, 58, 60;
Вулиця Київська, 1-21, 2-42;
Вулиця Сухановська, 1, 2, 4;
Вулиця Металургійна, 1-7, 2, 6, 8;
Вулиця Докучаєва, 1 17 4-18;
Вулиця Добролюбова, 1-21, 2-22;
Вулиця Білоріченська, 1-31, 2-16;
Вулиця Героїв Революції, 2-26, 3-23;
Вулиця Сокольського, 1-79, 2-72;
Вулиця Черкаська, 6а, 39/2, 5;
Вулиця Юдіна, 2б, 10-16;
Вулиця Кропивницького, 1-87, 2-92;
Вулиця Данила Апостола, 1-5, 12, 14;
Вулиця Анни Ахматової, 31-57, 38-64;
Вулиця Карпатська, 1-9, 2-18;
Провулок Володарського, 1-11, 2-24;
Вулиця Валдайська, 1-25, 2-34;
Вулиця Первомайская, 45;
Провулок Первомайский, 1-7, 27-31, 2-20;
Вулиця Юрія Кондратюка, 264-280, 273-317;
Вулиця Беломорская, 1-55, 4-50;
Вулиця Добровольная, 1-51, 4-36;
Вулиця Писемского, 2 84, 3-77;
Вулиця Лисенка, 12, 14;
Вулиця Рудна, 1-17, 2-26.
Індустріальний район:
Вулиця Байкальська, 3-5,6-22;
Вулиця Далекосхідна, 77-127,26-68;
Вулиця Радищева, 23-75; 36-80;
Вулиця Сакко, 19-63,18-62;
Вулиця Холодильна, 3-15 / 2.
Амур-Нижньодніпровський район:
Вулиця Бойова, 2-18;
Вулиця Варварівська, 1,9,13-21;
Вулиця Новочеркаська, 3-63,2-64;
Вулиця Полєнова, 1-59,2-60;
Провулок Солончаковий, 1-15,1-19;
Вулиця Грінченка, 109-117.
Соборний район:
Бульвар Слави, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;
Вулиця Недєліна, 5;
Вулиця Лабораторна, 68-20 (36);
Вулиця Марії Кюрі;
Вулиця Морська, 1-27 / 2,2-22.
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