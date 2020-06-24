Чотири райони Дніпра залишаться без світла: адреси
У середу, 24 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
вул. Камчатська, 18-60, 21-57;
вул. Виборзька, 3А, 6;
вул. Щепкіна, 20;
вул. Орловська, 5;
вул. Олександра Чернікова, 28-54, 29-61;
вул. Романа Шухевича, 43-63.
Самарський район:
вул. Томська, 174-214, 226-276, 251-281.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Баглея, 1-13, 2-14;
вул. Будапештська, 1-13, 2-14;
вул. Просвітницька 1-15, 2-16;
вул. Українська, 1-25, 2-26;
вул. Лаврова, 3-7, 2-10;
вул. Маріупольська. 3;
вул. Парашутна, 1/2;
вул. Проскурівська, 1-19, 2-18;
пров. Проскуровський, 1-5 / 2;
вул. Радистів, 7-21;
вул. Світла, 1-23, 2-26;
пров. Наскрізний, 3;
вул. Трамвайна, 12-28.
Чечелівський район:
вул. Ізюмська, 1-107, 2-88, 94-134;
пров. Ізюмський, 1-31, 2-10;
пров. 2-й Ізюмський, 1-31, 2-4;
туп. Полуничний, 32-74, 39-67;
туп. Шкільний, 9-13, 19-23, 74-96;
пров. Громадський, 1-3;
вул. Крамського, 45-47, 46;
пров. Крамського, 3-33, 4-54, 60-61, 68-76.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 23 по 30 червня в регіоні прогнозують сильні пориви вітру і попереджають про виникнення пожеж.