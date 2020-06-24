Чотири райони Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 24 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

вул. Камчатська, 18-60, 21-57;

вул. Виборзька, 3А, 6;

вул. Щепкіна, 20;

вул. Орловська, 5;

вул. Олександра Чернікова, 28-54, 29-61;

вул. Романа Шухевича, 43-63.

Самарський район:

вул. Томська, 174-214, 226-276, 251-281.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Баглея, 1-13, 2-14;

вул. Будапештська, 1-13, 2-14;

вул. Просвітницька 1-15, 2-16;

вул. Українська, 1-25, 2-26;

вул. Лаврова, 3-7, 2-10;

вул. Маріупольська. 3;

вул. Парашутна, 1/2;

вул. Проскурівська, 1-19, 2-18;

пров. Проскуровський, 1-5 / 2;

вул. Радистів, 7-21;

вул. Світла, 1-23, 2-26;

пров. Наскрізний, 3;

вул. Трамвайна, 12-28.

Чечелівський район:

вул. Ізюмська, 1-107, 2-88, 94-134;

пров. Ізюмський, 1-31, 2-10;

пров. 2-й Ізюмський, 1-31, 2-4;

туп. Полуничний, 32-74, 39-67;

туп. Шкільний, 9-13, 19-23, 74-96;

пров. Громадський, 1-3;

вул. Крамського, 45-47, 46;

пров. Крамського, 3-33, 4-54, 60-61, 68-76.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 23 по 30 червня в регіоні прогнозують сильні пориви вітру і попереджають про виникнення пожеж.