Чоловік намагався "потрапити в Хогвартс" на вокзалі в Дніпрі

Вчора, 9 серпня, на залізничному вокзалі в Дніпрі чоловік розганявся і бився головою об металеву колону на платформі.
У неї залишилася величезна вм'ятина від голови чоловіка. Інцидент зняли на відео очевидці і опублікували в Telegram-каналі "Х ** вий Дніпро".
У Дніпрі чоловік "намагався потрапити в Хогвартс"
У коментарях користувачі припустили, що чоловік чарівник, і намагається потрапити в Хогвартс, як у відомих фільмах про Гаррі Поттера. Там герої проходять крізь колону, яка підтримує дах над платформами.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в суботу вранці, 10 серпня, Новий міст в Дніпрі повністю перекрили. На переправі проводять ремонтні роботи, використовуючи небезпечні для здоров'я речовини.
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