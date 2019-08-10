Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

Чоловік намагався "потрапити в Хогвартс" на вокзалі в Дніпрі

740 Читати матеріал російською

Вчора, 9 серпня, на залізничному вокзалі в Дніпрі чоловік розганявся і бився головою об металеву колону на платформі.

У неї залишилася величезна вм'ятина від голови чоловіка. Інцидент зняли на відео очевидці і опублікували в Telegram-каналі "Х ** вий Дніпро".

У Дніпрі чоловік "намагався потрапити в Хогвартс"

У Дніпрі чоловік "намагався потрапити в Хогвартс"

Новини
Філатов запустив торпеду і підірвав підводний човен. Відео

У коментарях користувачі припустили, що чоловік чарівник, і намагається потрапити в Хогвартс, як у відомих фільмах про Гаррі Поттера. Там герої проходять крізь колону, яка підтримує дах над платформами.

Новини
У пожежників не було води: в Дніпрі дотла згорів дах будинку. Відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в суботу вранці, 10 серпня, Новий міст в Дніпрі повністю перекрили. На переправі проводять ремонтні роботи, використовуючи небезпечні для здоров'я речовини.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Теги
Гаррі Поттер Дніпро Укрзалізниця
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...