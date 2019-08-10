Чоловік намагався "потрапити в Хогвартс" на вокзалі в Дніпрі

Вчора, 9 серпня, на залізничному вокзалі в Дніпрі чоловік розганявся і бився головою об металеву колону на платформі.

У неї залишилася величезна вм'ятина від голови чоловіка. Інцидент зняли на відео очевидці і опублікували в Telegram-каналі "Х ** вий Дніпро".

У Дніпрі чоловік "намагався потрапити в Хогвартс"

У коментарях користувачі припустили, що чоловік чарівник, і намагається потрапити в Хогвартс, як у відомих фільмах про Гаррі Поттера. Там герої проходять крізь колону, яка підтримує дах над платформами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в суботу вранці, 10 серпня, Новий міст в Дніпрі повністю перекрили. На переправі проводять ремонтні роботи, використовуючи небезпечні для здоров'я речовини.

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