Чи потрібна парасолька: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі на 4 лютого

У вівторок, 4 лютого, жителів Дніпра чекає хмарна і вітряна погода.

Опадів у цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Погода в Дніпрі 4 лютого corgit.hyz

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від -1 до +4 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -5 до +1. Вологість повітря складе 54-84%.

День обіцяє бути хмарним. Опадів не передбачається. Світанок настане о 7:03, захід очікується о 16:44.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що найпопулярніший американський бабак-"метеоролог" Філ передбачив раннє настання весни в США. Щоб підтримати тварину, біля його нори в місті Панксатоні зібралися місцеві жителі

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся