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4 лютого • оновлено в 05:52
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Аліна Рашевська

Чи потрібна парасолька: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі на 4 лютого

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У вівторок, 4 лютого, жителів Дніпра чекає хмарна і вітряна погода.

Опадів у цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

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Погода в Дніпрі 4 лютого

Погода в Дніпрі 4 лютого

corgit.hyz

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від -1 до +4 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -5 до +1. Вологість повітря складе 54-84%.

День обіцяє бути хмарним. Опадів не передбачається. Світанок настане о 7:03, захід очікується о 16:44.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що найпопулярніший американський бабак-"метеоролог" Філ передбачив раннє настання весни в США. Щоб підтримати тварину, біля його нори в місті Панксатоні зібралися місцеві жителі

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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