Чи потрібна парасолька: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі на 15 липня

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 15.07.2020

У середу, 15 липня, в Дніпрі прогнозується переважно похмура погода.

Вночі очікується дощ. Ранок, день і вечір пройдуть без опадів, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +13 до +23 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 44-100%. Світанок настане о 4:53, захід очікується о 20:38.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на узбережжях Чорного та Азовського морів на цьому тижні очікуються дощі, спека повернеться на вихідних.

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