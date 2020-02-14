Чи потрібна парасолька: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі на 14 лютого

У п'ятницю, 14 лютого, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не очікується. Також в місті значно потеплішає, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від -4 до +2 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -8 до -1. Вологість повітря складе 81-90%.

День обіцяє бути хмарним. Опадів не передбачається. Світанок настане о 6:47, захід очікується о 17:00.

Скріншот синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що синоптик попередив про теплу погоду до кінця місяця. Метеорологічні показники вказують на те, що до кінця лютого ситуація з погодою в Європі істотно не зміниться.

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