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9 грудня • оновлено в 07:11
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Аліна Рашевська

Чи потрібна парасолька: синоптики уточнили прогноз погоди у Дніпрі на 9 грудня

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У понеділок, 9 грудня, в Дніпрі протягом всього дня буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Синоптики уточнили прогноз погоди на 9 грудня

Синоптики уточнили прогноз погоди на 9 грудня

Метеоролог

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У Дніпрі попередили про масштабне відключення води: список адрес

Вдень температура повітря буде коливатися від +1 до +4 градусів за Цельсієм. Вночі похолодає до 1 градуса нижче нуля. Відносна вологість складе 93-99%.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 9-річному хлопчику прямо під ноги кинули вибуховий пакет під час прогулянки на вулиці. Пристрій детонував швидше, ніж дитина встигла відбігти.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
погода синоптик
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