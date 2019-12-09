Чи потрібна парасолька: синоптики уточнили прогноз погоди у Дніпрі на 9 грудня

У понеділок, 9 грудня, в Дніпрі протягом всього дня буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Синоптики уточнили прогноз погоди на 9 грудня Метеоролог

Вдень температура повітря буде коливатися від +1 до +4 градусів за Цельсієм. Вночі похолодає до 1 градуса нижче нуля. Відносна вологість складе 93-99%.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 9-річному хлопчику прямо під ноги кинули вибуховий пакет під час прогулянки на вулиці. Пристрій детонував швидше, ніж дитина встигла відбігти.

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