Чи потрібна парасолька: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 06:35, 29.09.2020

У вівторок, 29 вересня, в Дніпрі очікується похмура погода.

Увечері, можливо, пройде дощ. Пориви вітру місцями сягатимуть 15-24 м/с, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +15 до +21 градуса за Цельсієм. Вологість повітря складе 53-80%. Світанок настане о 6:36, захід очікується о 18:24.

Скріншот.
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в останні дні вересня Україну накриє новий циклон, який принесе дощі і похолодання.

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Дніпро Життя міста

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