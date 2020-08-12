Чи потрібна парасолька: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 07:30, 12.08.2020

У середу, 12 серпня, в Дніпрі очікується переважно похмура погода.

Вдень буде йти дощ, але до вечора він закінчиться. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +15 до +26 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 41-91%. Світанок настане о 5:29, захід очікується о 20:00.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україну прийде суттєве похолодання.

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