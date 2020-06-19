Чи потрібна парасолька: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 19.06.2020

У п'ятницю, 19 червня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.

Дрібний дощ, який розпочнеться вранці, після полудня може посилитися, але через деякий час припиниться, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +18 до +25 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 60-93%. Світанок настане о 4:36, захід очікується о 20:47.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що друга декада червня в Україні закінчиться дощами, опади будуть різної інтенсивності. У цей період буде спостерігатися зниження температури, після чого посиляться дощі зі шквалами та градом.

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