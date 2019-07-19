Через ремонт мереж в центрі Дніпра зміниться графік тролейбусів

У зв'язку з ремонтом контактної мережі в центрі Дніпра зміниться графік руху тролейбусів №1 та №5.

Зокрема, 22 липня з 23:00 закривається рух тролейбусів по проспекту Дмитра Яворницького, передає прес-служба Дніпровського міськради.

Прес-служба КП "Дніпровський електротранспорт"

Таким чином останнє відправлення тролейбусів відбудеться:

маршрут №1 - від вул. Титова о 22:09; від Історичного музею о 22:37.

маршрут №5 - від вул. Титова о 22:15; від залізничного вокзалу о 22:42.

Ремонт мережі буде проходити на просп. Дмитра Яворницького на ділянці від вул. Андрія Фабра до вул. Короленко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через концерт в День металурга перекриють одну з вулиць Дніпра.

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