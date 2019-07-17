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Через концерт в День металурга перекриють одну з вулиць Дніпра

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У зв'язку з проведенням концерту на честь Дня металурга в Дніпрі буде перекритий проспект Калнишевського.

Зокрема рух транспорту буде обмежено на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до вул. Батумської, сказано в розпорядженні міського голови.

Через концерт в День металурга перекриють одну з вулиць Дніпра

Громадське. Умань

Вулиця буде перекрита з 14:30 до 23:30.

Поблизу Палацу культури "Металург", де пройде концерт, чергуватимуть поліція і рятувальники.

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На концерті планується виступ виконавця Сергія Бабкіна і гурту O.Torvald. Вхід на захід вільний.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Центральний міст в Дніпрі повністю перекриють на два місяці.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро концерт транспорт
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