Через концерт в День металурга перекриють одну з вулиць Дніпра

У зв'язку з проведенням концерту на честь Дня металурга в Дніпрі буде перекритий проспект Калнишевського.
Зокрема рух транспорту буде обмежено на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до вул. Батумської, сказано в розпорядженні міського голови.
Громадське. Умань
Вулиця буде перекрита з 14:30 до 23:30.
Поблизу Палацу культури "Металург", де пройде концерт, чергуватимуть поліція і рятувальники.
На концерті планується виступ виконавця Сергія Бабкіна і гурту O.Torvald. Вхід на захід вільний.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Центральний міст в Дніпрі повністю перекриють на два місяці.
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