Через концерт в День металурга перекриють одну з вулиць Дніпра

У зв'язку з проведенням концерту на честь Дня металурга в Дніпрі буде перекритий проспект Калнишевського.

Зокрема рух транспорту буде обмежено на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до вул. Батумської, сказано в розпорядженні міського голови.

Громадське. Умань

Вулиця буде перекрита з 14:30 до 23:30.

Поблизу Палацу культури "Металург", де пройде концерт, чергуватимуть поліція і рятувальники.

Новини Дніпрян попросили утриматися від поїздок по Амурському мосту

На концерті планується виступ виконавця Сергія Бабкіна і гурту O.Torvald. Вхід на захід вільний.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Центральний міст в Дніпрі повністю перекриють на два місяці.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram