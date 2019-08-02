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Через аварію центр Дніпра залишиться без води: названі адреси

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У будинках на кількох центральних вулицях Дніпра буде відключено водопостачання з 10:00 до 18:00 2-го серпня.

Як повідомляють в прес-службі комунального підприємства "Дніпроводоканал", відключення пов'язано з невідкладними аварійно-відновлювальними роботами.

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Відключення води в Дніпрі

Відключення води в Дніпрі

NewsRoom

Зокрема, води на буде за наступними адресами:

- вулиця Харківська, 2,4;

- вулиця Магдебурзького права, 1, 2, 3, 3А, 4, 6;

- вул. Барикадна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10/16, 11, 11А, 13, 15А, 20, 22, 22А;

- проспект Шолом-Алейхема, 3, 4, 4А, 5, 6, 7;

- проспект Дмитра Яворницького, 40, 42, 44.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі пройде масштабний фестиваль "БеzViz".

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ комунальні послуги
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