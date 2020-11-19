Через аварію на магістральному трубопроводі в Дніпрі організовано підвіз технічної води

Марина Погорілко Життя міста 19:37, 19.11.2020

Зранку 19 листопада в Дніпрі сталася аварія на магістральному трубопроводі. Нині водопостачання майже повністю відновлено.

Як зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов, який особисто контролює ситуацію, до кінця доби водопостачання буде повністю відновлено.

У деяких будинках може бути маленький напір води, наприклад, на останніх поверхах багатоповерхівок, тож міська влада організувала підвіз технічної води за такими адресами:

  • бульвар Слави, 3;

  • бульвар Слави, 10;

  • Набережна Перемоги, 108 к.3;

  • Набережна Перемоги, 44 к.3;

  • Набережна Перемоги, 98;

  • вул. Мандриківська, 141;

  • пров. Штабний, 1;

  • пр. Героїв, 1;

  • Січеславська Набережна, 33/1;

  • вул. Князя Володимира Великого, 28;

  • вул. Володимира Вернандського, 20.

На кожній з цих локацій чергують співробітники "Муніципальної варти", які в разі необхідності допоможуть дніпрянам донести цю воду до квартири.

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