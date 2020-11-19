Через аварію на магістральному трубопроводі в Дніпрі організовано підвіз технічної води
Зранку 19 листопада в Дніпрі сталася аварія на магістральному трубопроводі. Нині водопостачання майже повністю відновлено.
Як зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов, який особисто контролює ситуацію, до кінця доби водопостачання буде повністю відновлено.
У деяких будинках може бути маленький напір води, наприклад, на останніх поверхах багатоповерхівок, тож міська влада організувала підвіз технічної води за такими адресами:
бульвар Слави, 3;
бульвар Слави, 10;
Набережна Перемоги, 108 к.3;
Набережна Перемоги, 44 к.3;
Набережна Перемоги, 98;
вул. Мандриківська, 141;
пров. Штабний, 1;
пр. Героїв, 1;
Січеславська Набережна, 33/1;
вул. Князя Володимира Великого, 28;
вул. Володимира Вернандського, 20.
На кожній з цих локацій чергують співробітники "Муніципальної варти", які в разі необхідності допоможуть дніпрянам донести цю воду до квартири.