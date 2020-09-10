Частину Дніпра перекриють на День міста: куди не варто їхати

У Дніпрі 12 і 13 вересня відзначатимуть День міста. Тому частково буде перекрито рух транспорту.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

Зокрема, змінено час перекриття по вул. Січеславська Набережна від Державного цирку до Мерефо-Херсонського мосту; вул. Ливарної; вул. Поля; спуск Крутогірний; вул. Нірінберга від вул. Січеславська Набережна – 12 вересня з 8:00 до 00:00.

Також рух буде перекрито на наступних ділянках:

По пр. Яворницького від вул. Фабра до вул. Грушевського (непарна сторона), від вул. Короленка до вул. Грушевського (в обох напрямках) – 12 вересня з 8:00 до 22:30.

По вул. Шолохова від будинку № 15 до будинку № 27 11 вересня з 15:00 до 19:00 та 12 вересня з 17:00 до 23:00.

По пр. Калнишевського від вул. Батумської до вул. Богдана Хмельницького; вул. Калинової від пр. Слобожанського до пр. Калнишевського; вул. Корольової від будинку № 7 до пр. Калнишевського – 12 вересня з 13:30 до 18:00.

По вул. Шевченко від вул. Єфремова до вул. Яворницького – 9 вересня з 9:00 до 13 вересня 22:00.

Крім того, буде перекрито рух транспорту і пішоходів по Центральному мосту в напрямку лівого берега 12 вересня з 12:00 до завершення святкових заходів.

Двосторонній рух по мосту буде здійснюватися по смугах в напрямку правого берега. При цьому, повністю рух переправою буде перекрито з 20:00 до 22:30.

Також буде обмежено рух плавзасобів по акваторії річки Дніпро, які не беруть участі у водному шоу, від правого берега до середини річки на ділянці від Центрального мосту до Мерефо-Херсонського мосту – 12 вересня з 10:00 до 21:00.

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