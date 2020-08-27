Частина жителів Дніпра залишиться без води: адреси

Софія Закревська Життя міста 16:05, 27.08.2020

У п'ятницю, 28 серпня, на правому березі Дніпра відключать воду.

Водопостачання буде відсутнє в зв'язку з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт із заміни водопровідного вводу. Про це повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".

Без води з 10:00 до 18:00 залишаться жителі будинків за такими адресами:

  • вул. Леоніда Стромцова, 7, 7А;

  • вул. Гавриленка, 4А, 4Б;

  • пр. Олександра Поля, 117, 119, 119А, 119Б, 121, 121А, 121Б, 123.

Водоканал рекомендує городянам заздалегідь зробити запас води на період відключення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Кривим Рогом в поле знайдений мертвим зниклий чоловік. Близько місяця він перебував у розшуку.

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Дніпро Життя міста

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