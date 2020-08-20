Частина жителів Дніпра залишиться без води: адреси

Софія Закревська Життя міста 10:45, 20.08.2020

У четвер, 20 серпня, частина жителів правого і лівого берегів Дніпра залишиться без води.

Із 10:00 до 16:00 буде відсутнє водопостачання на житловому масиві Парус. Про це повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".

Воду відключать у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами за такими адресами:

  • пер. Парусний, 10, 10Д (Супермаркет), 12;

  • вул. Гідропаркова, 1.

Як передає "Дніпро оперативний", на лівому березі міста також відключать воду. Через проведення ремонтних робіт буде зупинена підвищувальна насосна станція на проспекті Слобожанському, 98.

Через зниження тиску з 13:00 до 19:00 може не бути води на верхніх поверхах будинків за такими адресами:

  • просп. Слобожанський, 98,100;

  • вул. Магдалинівська, 1-8;

  • вул. Запасна, 1-12;

  • вул. Сагайдачного, 1, 3, 5, 7;

  • вул. Киснева, 2, 4, 6, 8.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в Соборному районі на чотири дні відключили газ.

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