Частина жителів Дніпра залишиться без води: адреси. wallpapers-fenix.eu
У четвер, 20 серпня, частина жителів правого і лівого берегів Дніпра залишиться без води.
Із 10:00 до 16:00 буде відсутнє водопостачання на житловому масиві Парус. Про це повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".
Воду відключать у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами за такими адресами:
пер. Парусний, 10, 10Д (Супермаркет), 12;
вул. Гідропаркова, 1.
Як передає "Дніпро оперативний", на лівому березі міста також відключать воду. Через проведення ремонтних робіт буде зупинена підвищувальна насосна станція на проспекті Слобожанському, 98.
Через зниження тиску з 13:00 до 19:00 може не бути води на верхніх поверхах будинків за такими адресами:
просп. Слобожанський, 98,100;
вул. Магдалинівська, 1-8;
вул. Запасна, 1-12;
вул. Сагайдачного, 1, 3, 5, 7;
вул. Киснева, 2, 4, 6, 8.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в Соборному районі на чотири дні відключили газ.
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