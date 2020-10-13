Частина жителів Дніпра залишиться без світла: кого торкнеться
У середу, 14 жовтня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать з 8:00 до 19:00 за наступними адресами:
Самарський район:
вулиця Сергія Кульчицького, 41-119, 76-106;
вулиця Польова, 21-79, 64-118а;
вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Айвазовського, 1-23, 2-12;
вулиця Волочаївська, 1-7;
вулиця Голубовського, 1-9, 2-10;
вулиця Яна Гуса, 9-97, 6-82;
вулиця Заводська, 1-7, 2-12;
вулиця Портова, 2-4, 18-28, 34-40;
провулок Портовий, 1, 2-4;
вулиця Окружна, 2-4, 5;
провулок Обхідний, 1-7, 4-6;
вулиця Халтуріна, 1-27, 2-28;
вулиця Васнецова, 1-11, 2-10;
вулиця Іскри, 1-5, 2-10;
вулиця Миколи Кузьменка, 1-5;
вулиця Мінакова, 3-7, 4-8;
вулиця Новоросійська, 1-9, 2-74;
вулиця Пожежна, 1-33, 2-38;
вулиця Осетинська, 3;
вулиця Проміжна, 2-8;
вулиця Сизранська, 1-19, 4-20;
вулиця Тагільська, 3-41, 4-40;
вулиця Тобольська, 1-19, 2-16;
вулиця Вузлова, 3-19, 8-18;
вулиця Халтуріна, 7-27, 4-28;
вулиця Чапаєва, 1-13,4-10;
вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2-8, 1-23.
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