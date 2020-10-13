Частина жителів Дніпра залишиться без світла: кого торкнеться

Софія Закревська
Софія Закревська
Життя міста
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Частина жителів Дніпра залишиться без світла: кого торкнеться

У середу, 14 жовтня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать з 8:00 до 19:00 за наступними адресами:

Самарський район:

  • вулиця Сергія Кульчицького, 41-119, 76-106;

  • вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

  • вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Айвазовського, 1-23, 2-12;

  • вулиця Волочаївська, 1-7;

  • вулиця Голубовського, 1-9, 2-10;

  • вулиця Яна Гуса, 9-97, 6-82;

  • вулиця Заводська, 1-7, 2-12;

  • вулиця Портова, 2-4, 18-28, 34-40;

  • провулок Портовий, 1, 2-4;

  • вулиця Окружна, 2-4, 5;

  • провулок Обхідний, 1-7, 4-6;

  • вулиця Халтуріна, 1-27, 2-28;

  • вулиця Васнецова, 1-11, 2-10;

  • вулиця Іскри, 1-5, 2-10;

  • вулиця Миколи Кузьменка, 1-5;

  • вулиця Мінакова, 3-7, 4-8;

  • вулиця Новоросійська, 1-9, 2-74;

  • вулиця Пожежна, 1-33, 2-38;

  • вулиця Осетинська, 3;

  • вулиця Проміжна, 2-8;

  • вулиця Сизранська, 1-19, 4-20;

  • вулиця Тагільська, 3-41, 4-40;

  • вулиця Тобольська, 1-19, 2-16;

  • вулиця Вузлова, 3-19, 8-18;

  • вулиця Халтуріна, 7-27, 4-28;

  • вулиця Чапаєва, 1-13,4-10;

  • вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2-8, 1-23.

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