Частина жителів Дніпра залишиться без газу: кого торкнеться

У Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському районі з 22 вересня тимчасово обмежать розподіл газу в житлових будинках.

Відключення газопостачання пов'язане з виконанням ремонтних робіт на газових мережах. Про це повідомили в пресслужбі АТ "Дніпрогаз".

Жителі Дніпра залишаться без блакитного палива за такими адресами:

вул. О. Бджілки, 7, 9, 11, 13/1, 13/2, 19, 24, 32, 35, 40/1, 40/2, 42/1, 42/2, 44, 45, 47, 48, 49/1, 49/2, 50/1, 51, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/1;

вул. Н. Махно, 41, 41а, 41/2, 43, 45, 45а, 47, 51, 55;

вул. Бердянська, 38/2, 40, 44, 44, 50, 52, 52/3, 55, 56, 57;

вул. Любарського, 49, 55, 61/1, 61/3, 63.

Подачу газу відновлять після закінчення регламентних робіт. Щоб прискорити цей процес, споживачі повинні забезпечити працівникам газової компанії доступ до кожного газифікованого приміщення. Також дніпрянам необхідно усунути виявлені в ході перевірок порушення і не мати заборгованостей за газ і його доставку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі та Дніпровському районі тимчасово обмежать розподіл газу в житлових будинках.