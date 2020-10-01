Частина жителів Дніпра залишиться без газу: кого стосується

Аліна Рашевська Життя міста 13:00, 1.10.2020

У жовтні жителі трьох вулиць Амур-Нижньодніпровського району Дніпра тимчасово залишаться без газу.

Відключення газопостачання пов'язане з виконанням ремонтних робіт на газових мережах. Про це повідомили в пресслужбі АТ "Дніпрогаз".

Дніпряни залишаться без блакитного палива за такими адресами:

З 08 жовтня:

  • вул. Широка, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88;

З 9 жовтня:

  • вул. Широка, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119;

  • пров. Водопровідний, 2, 6;

З 16 жовтня:

  • вул. Шлюзова, 82, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100.

Подачу газу відновлять після завершення робіт. Споживачі повинні забезпечити газовикам вільний доступ до газифікованих приміщень, усунути всі виявлені порушення, а також не мати заборгованостей за "блакитне паливо" і його доставку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Європі ціни на газ подолали психологічну позначку.

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