Частина жителів Дніпра залишилася без води: адреси

У вівторок, 6 жовтня, в Дніпрі жителі ряду вулиць залишилися без водопостачання.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".

Води не буде з 10:00 до 18:00 за наступними адресами:

вул. Чорногорська;

вул. Сірка;

пер. Сірка;

вул. Ясна;

вул. Кольцова;

вул. Телевізійна (від вул. Полігонна до вул. Сірка)

вул. Акмолінська;

вул. Баскетбольна;

пер. Прилуцький;

вул. Полігонна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині кілька селищ залишаться без води. Водопостачання не буде з 2:00 ночі до 22:00.