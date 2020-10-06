Частина жителів Дніпра залишилася без води: адреси
У вівторок, 6 жовтня, в Дніпрі жителі ряду вулиць залишилися без водопостачання.
Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".
Води не буде з 10:00 до 18:00 за наступними адресами:
вул. Чорногорська;
вул. Сірка;
пер. Сірка;
вул. Ясна;
вул. Кольцова;
вул. Телевізійна (від вул. Полігонна до вул. Сірка)
вул. Акмолінська;
вул. Баскетбольна;
пер. Прилуцький;
вул. Полігонна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині кілька селищ залишаться без води. Водопостачання не буде з 2:00 ночі до 22:00.