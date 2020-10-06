Частина жителів Дніпра залишилася без води: адреси

Софія Закревська
Софія Закревська
Життя міста
1,2 т.
Частина жителів Дніпра залишилася без води: адреси

У вівторок, 6 жовтня, в Дніпрі жителі ряду вулиць залишилися без водопостачання.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".

Води не буде з 10:00 до 18:00 за наступними адресами:

  • вул. Чорногорська;

  • вул. Сірка;

  • пер. Сірка;

  • вул. Ясна;

  • вул. Кольцова;

  • вул. Телевізійна (від вул. Полігонна до вул. Сірка)

  • вул. Акмолінська;

  • вул. Баскетбольна;

  • пер. Прилуцький;

  • вул. Полігонна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині кілька селищ залишаться без води. Водопостачання не буде з 2:00 ночі до 22:00.

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