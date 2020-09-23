Частина жителів Дніпра залишилася без води: адреси

У середу, 23 вересня, в Дніпрі на правому березі на двох ділянках проводять аварійні ремонтні роботи.

У зв'язку з цим ряд абонентів залишився без водопостачання. Про це повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал", передає "Дніпро оперативний".

Через ремонтні роботи по вулицях Гусенка і Моссаковського вода відключена за такими адресами:

вулиця Гоголя, 47-53;

вулиця В. Моссаковського, 26-38;

вулиця Гусенка, 2, 2а.

Також аварійні роботи проводять на проспекті Олександра Поля, 42. У зв'язку з цим води немає за наступними адресами:

проспект О. Поля, 64, 44г, 44в, 44б, 44а, 44, 42, 42а, 42б (Д / К), 40, 28а, 28б, 36, 24, 22, 35, 37б, 43, 45, 57, 59;

вулиця Михайла Драгоманова, 54, 52, 50;

вулиця Менахем-Мендл Шнеєрсона, 11, 13а (Д/К), 7, 9, 5, 19, 19а.

вулиця М. Руденка, 4-60.

Водопостачання буде відновлене протягом дня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпропетровській області посилили карантин. Додаткові обмеження пов'язані з різким зростанням кількості хворих на COVID-19.