Частина жителів Дніпра залишилася без газопостачання: адреси

У вівторок, 18 серпня, в Дніпрі в Соборному районі на чотири дні відключили газ.

Блакитне паливо відключено в зв'язку з ремонтними роботами. Про це повідомили в пресслужбі АТ "Дніпрогаз".

Із сьогоднішнього дня, 18 серпня, для жителів Соборної району міста частково обмежили розподіл природного газу. Ремонт газових мереж планують завершити 21 серпня. Після цього подачу палива відновлять.

За якими адресами відключать газ:

Відключення орієнтовно триватиме чотири дні Пресслужба АТ "Дніпрогаз"

У Соборному районі Дніпрі не буде газу Пресслужба АТ "Дніпрогаз"

"Значно прискорить відновлення газопостачання виконання споживачами вимог Правил безпеки систем газопостачання, а саме: усунення виявлених технічних порушень, надання доступу для огляду газопроводів і газових приладів в кожному домоволодінні, відповідність встановлених газових приладів проекту газифікації, наявність актів перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів, відсутність заборгованості за доставку газу перед АТ "Дніпрогаз" і за газ перед постачальником", – сказано в повідомленні АТ "Дніпрогаз".

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