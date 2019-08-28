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Частина Дніпра залишиться без води: список адрес

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У Дніпрі, 29 серпня, з 9:00 до 19:00 не буде води на житловому масиві Тополь.

Відключення пов'язане з невідкладними аварійно-відновлювальними роботами на водопровідній мережі, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

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Відключення води

Відключення води

TV Губернія

Води не буде за наступними адресами:

  • ж/м Тополь 2, д. 7, 7А, 12, 14, 43;

  • вул. Тополина, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43н;

  • вул. Авіаторів (сел. Дослідне).

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі з 28 серпня по 2 вересня оголосили попередження про пожежну небезпеку.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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