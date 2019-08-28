Частина Дніпра залишиться без води: список адрес

У Дніпрі, 29 серпня, з 9:00 до 19:00 не буде води на житловому масиві Тополь.
Відключення пов'язане з невідкладними аварійно-відновлювальними роботами на водопровідній мережі, повідомили в КП "Дніпроводоканал".
Відключення води
TV Губернія
Води не буде за наступними адресами:
ж/м Тополь 2, д. 7, 7А, 12, 14, 43;
вул. Тополина, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43н;
вул. Авіаторів (сел. Дослідне).
На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі з 28 серпня по 2 вересня оголосили попередження про пожежну небезпеку.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!