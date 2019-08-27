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Частина Дніпра залишиться без води: список адрес

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У Дніпрі з 22:00 28 серпня до 9:00 29 серпня буде припинено водопостачання для жителів 16 вулиць.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, повідомляє комунальне підприємство "Дніпроводоканал".

У Дніпрі відключать водопостачання

У Дніпрі відключать водопостачання

SmolNews.ru

Новини
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Води не буде за наступними адресами:

  • пров. Любарського, 2, 4 ,4А, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

  • вул. Любарського, 2 (Вище професійне училище № 55);

  • вул. Любарського, 6;

  • вул. Маршала Малиновського, 6, 8, 10, 12;

  • вул. Маршала Малиновського, 20А (дитячий навчальний заклад № 269);

  • вул. Прогресивна, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17;

  • вул. Прогресивна, 3А (середня загальноосвітня школа № 57);

  • вул. Прогресивна, 5 (дитячий навчальний заклад № 86);

  • вул. Ванцеті;

  • вул. Степана Разіна;

  • вул. Бердянська, 1, 5А;

  • вул. Бердянська, 5 (Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара);

  • пр. Слобожанський, 2, 4, 6, 6А, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 14, 14А, 16, 18;

  • пр. Слобожанський, 4А (дитячий навчальний заклад № 270);

  • вул. Коротка;

  • вул. Артільна.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у частини українців заберуть субсидії. В Україні після перевірки всіх, хто незаконно отримував субсидію, зобов'яжуть повернути її в державний бюджет.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
комунальні послуги ЖКХ тарифи
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