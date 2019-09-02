Частина Дніпра залишиться без води на цілий день: список вулиць

У Дніпрі, 3 вересня, з 10:00 до 17:00 не буде води на кількох вулицях.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в підвалі житлового будинку, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води Херсонские вести

Води не буде за наступними адресами:

вул. Полонської-Василенко, 2, 4, 6, 6А, 6Б;

пр. Слобожанський, 1, 3, 3А, 7, 11, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21;

вул. Котляревського, 2, 4, 5, 7, 7А, 9, 11;

вул. Тьоміна;

вул. Військова;

пр. Мануйлівський, 73, 75, 77;

вул. Луговська, (дитячий садок № 16).

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі 3 вересня в чотирьох районах відключать електропостачання.

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