Частина Дніпра залишиться без води на цілий день: адреси

У Дніпрі, 8 серпня, з 9:00 до 21:00 відключать воду на кількох вулицях.
Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі, повідомляє комунальне підприємство "Дніпроводоканал".
Відключення води в Дніпрі
euroradio.fm
Водопостачання не буде за наступними адресами:
• вул. Південна;
• пров. Шевченка.
На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води.
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