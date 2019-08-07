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Частина Дніпра залишиться без води на цілий день: адреси

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У Дніпрі, 8 серпня, з 9:00 до 21:00 відключать воду на кількох вулицях.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі, повідомляє комунальне підприємство "Дніпроводоканал".

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Відключення води в Дніпрі

Відключення води в Дніпрі

euroradio.fm

Водопостачання не буде за наступними адресами:

• вул. Південна;

• пров. Шевченка.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро комунальні послуги ЖКХ
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